Deutsche Bank und Wirecard – Bärenfalle oder Bullenfalle

Am Montag stellte sich die Rally als Fake heraus – Trump hatte gesprochen und nicht gehalten. Am Donnerstag brachen beim Dax alle Dämme. 10.760 standen am Ende auf der Tafel. Es folgte eine Erholung von knapp 200 Punkten in der Indikation, ausgelöst von Hoffnungen auf Aufschub bei Zinserhöhungen in den USA. Damit ist der Boden bereitet für weitere Erholungen.

Sie kaufen bitte die WKN PX1NJB – ein hervorragendes Bonuspapier ohne Aufgeld. . Es reicht bereits ein Tweet aus dem Weißen Haus und die Erholung geht weiter. Derzeit ist massiv Negatives eingepreist. Anleger setzen darauf mit dem Turbo HX5SDE auf die Deutsche Bank, MF4YFS auf Daimler und HX1JKE auf Wirecard.

Auf den DAX greifen Sie auch zum offensiv Turbo-Bull MF2AXK oder MF2AX0 als Alternative.