Deutsche Bank und Wirecard – 50 Prozentchancen

Wie lässt sich in diesen Tagen noch hohe Rendite ohne Risiko erzielen? Antwort – gar nicht. Wer eine Menge holen will, muss fast schon spekulieren. Eine durchaus anständige Alternative sind zwei Inline-Scheine auf Deutsche Bank (WKN) und Lufthansa (, auch Wirecard darf man sich ansehen ( HU90WL ). Bei Laufzeit bis September setzt man darauf, dass die jüngste Rally konsolidiert wird und aus einem Aufwärts- ein Seitwärtstrend wird. Das erwarten wir auch für den Gesamtmarkt. Die Chartanalyse von Franz-Georg, der um 18 Uhr in der Finanzmarktrunde –- auch Apple analysiert, gibt noch ein wenig Luft. Unsere Chartanalyse:

Ein weiteres Mal durchbricht der Deutsche Aktienindex eine charttechnische Barriere nach oben und lockt damit frische Käufer an. Trotz des kontinuierlichen Anstiegs ist der Markt noch nicht überhitzt, was sich aber in den kommenden Tagen langsam ändern dürfte. Auch im Aufwärtstrend ist nicht mehr viel Platz.

Mit dem Sprung über 12.480/12.485 überwindet der DAX den im 5-Minuten-Chart der Vortage gut erkennbaren Widerstand und erreicht einen neuen Rekord. Diese Kurszone dürfte zusammen mit dem Mini-Aufwärtstrend bei 12.450 und der bereits erprobten Unterstützung bei 12.425 den Markt gegen zukünftige, kleinere Rückschläge absichern.

Dass es demnächst wieder einmal zu Gewinnmitnahmen kommen muss, ist unstrittig. Immerhin ist das Potenzial nach oben derzeit durch den mittelfristigen Aufwärtstrend (orange) auf rund 12.575 Punkte beschränkt. Einige Zeit kann sich der Markt erfahrungsgemäß am oberen Rand eines Trendkanals entlang schieben, doch früher oder später dürfte es auch zu einem erneuten Test der Kurskorridor-Untergrenze bei derzeit 12.000 Punkten kommen.

Doch woran erkennen Anleger, dass es Zeit für Gewinnmitnahmen ist? Entweder treten konkrete Kursverlaufsmuster im Chart auf, so genannte Verkaufsformationen. Diese sind momentan aber noch nicht zu sehen. Oder es wird eine Überhitzung messbar, beispielsweise an einem zu hohen Abstand der Kurs zu ihrem Mittelwert. Doch auch hier kann noch Entwarnung gegeben werden: Der DAX verläuft zwei Prozent oberhalb seines Monatsdurchschnitts (blaue Kurve), Werte bis fünf Prozent sind in der Vergangenheit möglich gewesen (rote Zone), bevor der Markt wieder in eine Konsolidierungsphase übergegangen ist. Damit bleibt – zumindest aus dieser Perspektive – vorläufig noch etwas Luft nach oben.