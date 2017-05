Deutsche Bank und Nordex – Renditeknaller

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Alles Neu macht der Mai. Wir nehmen die Stagnation am Rekordhoch vor dem Sommer zum Anlass unsereneu zu positionieren. Bei Unilver haben wir unser Rendizeziel mit 11 Prozent ereicht – wir streichen die Gewinne bei der DM01XY ein. Gleiches Bild beim Turbo-Bull auf den SMI (). Hier liegen wir sogar 52 Prozent vorne und nehmen die Gewinne mit. Beim FAZ-Index konnten wir sogar 82 Prozent Gewinn erzielen – hier verabschieden wir uns von der

Bei Nordex hat unser Capped-Bonus (TD7F28) leider die Barriere verletzt, ein neues Produkt wird aufgenommen. Beim Goldman Knock-Out Bear CX9FWQ streichen wir rund 23 Prozent Gewinn ein. Folgende Capped-Bonus Scheine fliegen aus den Depots: PR05TX auf Allianz ist fast bis an den Bonus gelaufen, die CX953M auf die Deutsche Bank ist deutlich vorne und notiert nun mit Aufgeld. Ähnlich bei Daimler CX952A, wo jedoch ein defensives Papier neu aufgenommen wird. Der Commerzbank Bonus CX94ZN brachte 16,5 Prozent.

Bei Aixtron nehmen wir die Gewinne der DM0P9Q mit – plus 17 Prozent. Bei Nvidia waren mir mit der Short-Spekulation etwas zu früh. Hier tauschen wir das Produkt CY0UJT. Ähnliches Bild bei Caterpillar – der Bear (CY088C) wird nicht ersetzt und geht im Put auf den S&P auf. Der DAX Discount-Call XM93G4 hat seine Rendite ausgespielt (plus 44 Prozent) und wird getauscht. Ähnliches sieht es bei den Capped-Bonusen auf Conti HU5U3R und den EuroStoxx HU8ALB aus – beide waren deutlich im Plus.

Der DAX-Bonus HU8F3B wird gegen ein neues Produkt getauscht. Bei Tesla waren wir mit unserem Turbo-Bear CY1V6C zu früh. Das Minus liegt bei 30 Prozent – ein neues Produkt wird aufgenommen. Die neuen Papiere folgen ab Mittwoch.

Beachten Sie die ISIN-Liste und die Papiere auf Deutsche Bank und Nordex – hier eine Auswahl inkl. Inliner:

Nordex-Capped Bonus: CE9JQ4

Deutsche Bank Capped-Bonus: DGP5LL

INLINER:

DAX: HU8SNY / HU9T6B

Brent: SC1R3F

Euro/US-Dollar DM2CR4 / SC2C55.