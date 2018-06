Deutsche Bank und Commerzbank mit klarer Ansage

Nicht viel zu holen bei deutschen Banken. Zu diesem Schluss kommt JP. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Bank von 12 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf “Neutral” belassen. Neutral ist fast schon ein “kaufen” gegenwärtig, denn von 9 bis 11 Euro sind es mehr als 20 Prozent Potenzial. Heben sollte man dies unserer Ansicht nach wenn man das mag mit unseren Empfehlungen aus dem Bereich Discounter (HX2NRQ) und Aktienanleihen. Mutige versuchen sich an einem Discount-Call (PP9CEB) mit Laufzeit September und hoffen auf ein Kurswunder. Er bleibe bei seinem Ansatz, sich auf einzelne, bevorzugte Bankenwerte zu fokussieren, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies seien Qualitäts- und Dividendenwerte sowie Papiere von Banken mit Fokus auf Vermögensmanagement und Restrukturierung. Anteilsscheine von Banken aus Südeuropa sollten weiter gemieden werden mit Ausnahme der Unicredit.

Ausgesprochen sogar, denn auf UC sieht der Analyst fast 50 Prozent Potenzial. Was wir aus dem Markt hören, ist die Stimmung bei den Italienern in der Tat weitaus besser als in den Zwillingstürmen in Frankfurt.