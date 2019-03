Deutsche Bank und Commerzbank – geht’s ganz schnell?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Wie der Branchendienst Finanzszene berichtet, steht in den Fusionsgesprächen zwischen Deutsche Bank und Commerzbank recht zeitnah eine Entscheidung an. In zwei bis drei Wochen soll laut Commerzbank-Chef Zielke entschieden werden, ob es zu einer Due Diligence kommt.



Neben den anstehenden Buchprüfungen könnten dann konkrete Verhandlungen folgen. Mutige Anleger greifen bei den Aktien zu den Discount-Calls MF9CAK auf die Deutsche Bank und MF92YR auf die Commerzbank mit rund 60 Prozent Rendite.