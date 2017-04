Deutsche Bank und Commerzbank – Grüße aus den USA

In den USA fühlt man sich im Investmentbanking in vergangene Zeiten zurück versetzt. Die Gewinne sprudeln und die Connection US-Regierung und Goldman Sachs ist intakter denn je. Daher war die Aktie auch einer der größten Profiteure des Trump-Trades. Zwischenzeitlich war die Aktie nach der Trump-Wahl um rund 50 Prozent geklettert. Wir hatten seit Jahresbeginn Absicherung auf Goldman Sachs vorgestellt () – unser Beitrag im März Apple, Nvidia, Tesla – Absicherung ist Trumpf

Im Fokus der Investoren stand die US-Zinskurve, die den Durchbruch nicht geschafft hat und zuletzt wieder deutlich zurück kam. Nun hat man bei Goldman Zahlen vorgelegt und enttäuscht die hohen Erwartungen der Wall Street.

Goldman hat zu Jahresbeginn weniger stark als erwartet vom Handel an den Finanzmärkten profitiert. Dennoch gelang es dem Wall-Street-Haus, den Gewinn im ersten Quartal verglichen zum Vorjahreszeitraum auf unterm Strich 2,3 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Die Quartalsdividende steigt nun von 65 auf 75 Cent. “Das geschäftliche Umfeld war gemischt”, erklärte Bankchef Lloyd Blankfein am Dienstag in New York. Vor allem im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen blieb Goldman Sachs hinter den Erwartungen der Analysten und Anleger zurück. Die Aktie fällt am Dienstag um rund drei Prozent und ist damit fast vollständig für das Minus im Dow Jones verantwortlich. Wir werden uns die Banken um 19.00 Uhr in unserem Chart-Webinar ansehen – Anmeldung Hier.. Die Aktie der Deutschen Bank fällt am Dienstag unter 15 Euro, jedoch vor Bekanntgabe der Goldman-Zahlen.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 18.04.2017:

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

