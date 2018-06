Deutsche Bank und Commerzbank – Fusionsgespräche!

Am Donnerstag buchte die Deutsche Bank mal eben die Titelseite von WELT Kompakt, auch beim Handelsblatt war man ganz vorne dabei. Die “Laura-Kampagne” mit der Teenie-Weltumseglerin kostet laut Finanz-Szene.de rund 50 Millionen Euro. Dazu sorge die Anzeige, die als solche nicht direkt zu erkennen war, bei Springer für Aufregung. Auf dem Werbemarkt ist die Deutsche Bank also immer noch ein Primus, am Aktienmarkt droht Sie hinter Aktien wie Wirecard zurück zu fallen.

Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner lotet “Bloomberg” zufolge erneut die Chancen einer Fusion mit der Commerzbank aus. Wie die Süddeutsche Zeitung am Donnerstag schreibt, sprechen viele Argumente für eine Fusion. Die Bloomberg-Meldung finden Sie hier. Unser Handwerkszeug lautet: Discounter CY29RF, Turbo-Bull PP7G2L und Turbo-Bear TR3U7Q