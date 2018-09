Deutsche Bank und Commerzbank - Bundesregierung befürwortet Fusion

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Es tickerte am Freitag Nachmittag über Bloomberg - Berlin würde eine Fusion von Commerzbank und Deutsche Bank befürworten. Solche Gespräche werden dauern, werden für Gerüchte sorgen. Unsere Aktion liegt schon ein paar Tage zurück für all unsere neuen Abonnenten imhaben wir Produkte auf Deutsche Bank und Commerzbank in die Depots gekauft. Wer dabei war, liegt vorne. So wie mit so gut wie allen anderen Positionen, nachdem wir antizyklisch bei 11.950 long gegangen sind und strategisch die erste Welle Richtung Jahresendrally aufgebaut haben. Möge die zweite Welle noch möglich sein;-). Sie haben auch Lust auf Research und Rendite –Schönes Wochenende.