Deutsche Bank und Aurelius: Renditeversprechen

Kein Aufgeld, hohe Seitwärtsrendite und ein Risiko unterhalb dessen, was man in der Aktie findet – das ist unsere Anspruchshaltung an Capped-Bonuspapiere. WKNliefert all das. 15,07 Euro vs. 15,77 Euro in der Aktie – 18,2 % Bonusrendite p.a – Mission accomplished. Geht auch beim DAX, sogar bei Aurelius – WKN. Mehr als 6 Prozent liegt der Deutsche Aktienindex im laufenden Jahr bereits vorne, und seit Anfang Dezember belaufen sich die Zugewinne sogar auf fast 15 Prozent. Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, dass die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten zu einem großen Teil auf die „Trump-Euphorie“ zurückzuführen ist, die natürlich nicht ewig anhalten wird. Anleger, die im “reifen” Markt zu einer defensiveren Anlagestrategie tendieren, sollten sich Capped Bonuszertifikate anschauen, beispielsweise die WKNauf den DAX.

Anleger sollten in der aktuellen Phase nicht übersehen, das die gute Stimmung an den internationalen Aktienmärkten zu einem großen Teil auf die „Trump-Euphorie“ zurückzuführen ist, die natürlich nicht ewig anhalten wird. So wäre es keineswegs überraschend, wenn die Risiken, die derzeit scheinbar vollständig ausgeblendet werden, schon bald wieder stärker ins Bewusstsein der Anleger rücken würden. Eine Möglichkeit, beide Aspekte unter einen Hut zu bringen, ist der Tausch einzelner Aktien oder klassischer Indexpositionen, wie etwa entsprechender ETFs, in Capped Bonus-Zertifikate.

Capped Bonuszertifikate verfügen über eine Barriere und einen Cap. Das Zertifikat CY0D6W auf den DAX hat eine Barriere von 9.800 Punkten und einen Bonuslevel von 12.150 Punkten. Berührt der DAX während der Laufzeit bis zum Laufzeitende im Dezember 2017 nie die Barriere, erhalten Sie als Anleger 121,50 Euro ausbezahlt. Oberhalb des Bonusniveaus partizipieren Anleger an einer positiven Kursentwicklung des Basiswerts bis zur Höhe des Caps bei 12.150,00 Punkten. Wird die Barriere berührt oder unterschritten, entspricht der Auszahlungsbetrag dem Referenzpreis am Bewertungstag unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses, jedoch begrenzt auf den Höchstbetrag.

In unserer ISIN-Liste finden Sie weitere Capped Bonuszertifikate auf den DAX, zum Beispiel das Papier mit der WKN PR2N4U (Barriere: 9400; Bonuslevel 12.800). Beachten Sie auch unsere Positionierungen im Favoriten- und Defensivdepot.

Risikoaspekt im “Superwahljahr”

Wird bei einem Capped Bonuszertifikat eine höhere Barriere gewählt, sind naturgemäß noch attraktivere Ergebnisse drin. Statt bei der Maximalrendite auf einige Zusatzpunkte zu schielen, sollte im Hinblick auf das „europäische Superwahljahr 2017“ und die damit einhergehenden Unwägbarkeiten jedoch besser der Risikoaspekt in den Vordergrund gerückt werden. Schließlich führt bei klassischen Capped Bonus-Zertifikaten bereits das einmalige Berühren oder Unterschreiten der Barriere während der Laufzeit zum Verlust von Bonusrendite und Teilschutz, so dass sich die Rückzahlung bei Fälligkeit in diesem Fall am Basiswertpreis orientiert.

Dabei gilt das Argument mit der Vorsicht umso mehr, da viele Privatanleger nur schwer einschätzen können, wie hoch die Barrierebruchwahrscheinlichkeit tatsächlich ausfällt. Neben der Höhe des Bonuspuffers spielen hierbei nämlich auch verschiedene weitere Faktoren, wie etwa die Laufzeit, etwaige Dividendenzahlungen und nicht zuletzt das Ausmaß zukünftiger Kursschwankungen des Basiswertes eine wichtige Rolle.

Zwar fallen die Werte bei Capped Bonus-Zertifikaten mit Aufgeld höher aus, bei einer Barriereverletzung kommt es dann allerdings zu Kursverlusten, die (deutlich) oberhalb des Indexrückgangs liegen. Von einer Risikoreduzierung – dem Ausgangspunkt der hier angeführten Überlegungen – kann dann nicht mehr in jedem Fall die Rede sein.

Quelle: Citibank