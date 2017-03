Deutsche Bank - überraschend riesige Chance vorhanden!

Mit der Kapitalerhöhung Ende März hatten bei der Deutschen Bank nicht alle gerechnet – Folge war ein Kursrutsch. Doch mit dem Inliner HU88MG lässt sich gerade jetzt eine knackige 115%-Chance wahrnehmen. Nach unten bietet das Papier 20, nach oben 27 Prozent Luft. Laufzeitende ist bereits im September 2017. Wer also eine Chance bei der Deutschen Bank sucht mit Risiko, aber kräftigem Potenzial – hier ist sie. Schauen wir auf einen DAX-Konkurrenten: Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat Ermittlungen gegen Daimler-Mitarbeiter aufgenommen, wegen des Verdachts der Abgasmanipulationen bei Dieselfahrzeugen. Bei der Commerzbank hält man das Kursziel von Daimler – unsere Auswahl: der Capped-Bonus PR1HW7 - dennoch auf “Buy” bei 90 Euro. Es scheine, als ob die Behörden in diesen Tagen hart gegen alle Autohersteller vorgehen, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer Studie vom Donnerstag.

Er gehe aber davon aus, dass sich mit Ausnahme von VW alle Hersteller im Regelwerk bewegt haben. Ein zweiter VW-ähnlicher Fall sei daher eher unwahrscheinlich. Hierzu kann man natürlich geteilter Meinung sind. Da wir im Team mehrheitlich in Städten mit problematischen Luftwerten leben, würden wir es begrüßen, wenn die Bundesregierung ihre Aufgabe Ernst nähme und man glaubhaft für eine vertretbare Luftverschmutzung kämpfen würde. Zu diesem Thema empfehlen wir die aktuelle Folge der Anstalt.

Die Daimler-Aktie kann man dennoch in den Fokus nehmen, besonders mit Blick auf die Kennzahlen. Die Dividendenrendite liegt bei über vier Prozent und das KGV ist im historischen Vergleich vertretbar. Unser Auswahl liegt aufgrund der aktuellen Marktlage im Seitwärtsbereich , zum Bespiel mit dem Bonus PR1HW7.

Beachten Sie unsere Depots:

Volastrategie

Favoritendepot

Defensivdepot

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die vier Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.Charts für den 24.03.2017:

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

STEIGEND Fallend WKN DL9UPJ HU719E Basispreis 10.725 12.875 Knock-out-Level 10.725 12.875 Laufzeit 27.04.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

STEIGEND Fallend WKN DL74JR CX9LE5 Basispreis 2070 2475 Knock-out-Level 2070 2475 Laufzeit 31.03.2017 23.03.2017

Trading-Ideen S&P500

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

STEIGEND Fallend WKN CX571J CX6FB5 Basispreis 1160 1490 Knock-out-Level 1160 1490 Laufzeit 17.03.2017 17.03.2017

Trading-Ideen Gold

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

STEIGEND Fallend WKN DL5CF0 HU6E86 Basispreis 0,96 1,195 Knock-out-Level 0,96 1,195 Laufzeit 31.03.2017 31.03.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.