Deutsche Bank setzt zum Kahlschlag an - schon wieder! Aktiennews

Der neue Vorstandschef Christian Sewing will sich bei der Versammlung der Anteilseigner als harter Sanierer profilieren, so die Experten von "FONDS professionell".

Er kündige eine schmerzhafte Schrumpfkur für das konzerneigene Aktiengeschäft an. Auch anderswo sollten weitere Stellen wegfallen.

Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing wolle die Belegschaft des Hauses von 97.000 "auf deutlich unter 90.000" Mitarbeiter schrumpfen. Dies habe das größte deutsche Geldhaus am Donnerstag vor der Hauptversammlung mitgeteilt. Der Stellenabbau sei bereits im Gange. In Medienberichten sei zuvor von 10.000 Jobstreichungen die Rede gewesen.

Der inzwischen abgelöste Vorstandschef John Cryan habe 2015 bereits den Wegfall von etwa 9.000 Jobs eingeleitet. Damals sollte die Belegschaft um insgesamt 20.000 Mitarbeiter zurückgehen. Allerdings sei hier noch der Verkauf der Postbank eingerechnet gewesen. Das Institut sei aber wieder in den Konzern eingegliedert worden.

Besonders das Aktiengeschäft wolle die angeschlagene Deutsche Bank schrumpfen. Ein Viertel der Stellen solle hier wegfallen. Im Aktienhandel werde sich die Bank künftig auf elektronische Lösungen und die weltweit relevantesten Kunden konzentrieren sowie das Finanzierungsgeschäft mit Hedgefonds eindampfen, habe es weiter geheißen. Durch diese und andere Maßnahmen wolle die Bank ihre Bilanzsumme um mehr als 100 Milliarden Euro drücken. Das entspreche rund einem Zehntel des Volumens von rund 1.050 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals 2018. Der Großteil des Abbaus solle bereits im Jahr 2018 erfolgen.

Stellenstreichungen kosten Geld

Die Deutsche Bank wolle konzernweit die Ausgaben schneller und entschiedener senken, heiße es in der Mitteilung weiter. Die bereinigten Kosten sollten wie angekündigt im laufenden Jahr 23 Milliarden Euro nicht überschreiten. Für 2019 plane der Vorstand einen weiteren Rückgang auf 22 Milliarden Euro. Ob das Institut diese Vorgaben einhalten könne, dürfe bezweifelt werden. Denn die Kürzungspläne und der Stellenabbau würden allein 2018 das Ergebnis mit 800 Millionen Euro belasten, wie aus der Mitteilung hervorgehe.

"Wir stehen zu unserer Unternehmens- und Investmentbank und bleiben international - daran werden wir nicht rütteln", habe Sewing der Mitteilung zufolge erklärt. "Wir sind Europas Alternative im internationalen Finanzierungs- und Kapitalmarktgeschäft. Aber wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können."

Der neue Vorstandschef wolle mit diesen Ankündigungen offenbar den Anteilseignern seine Entschlossenheit demonstrieren, das Institut konsequent umbauen und wieder auf Erfolgskurs bringen zu wollen. Auch Aufsichtsratschef Paul Achleitner dürfte auf derart vollmundige Ziele gedrängt haben. Immerhin sei er zuletzt wegen seiner Personalpolitik und der unrühmlichen Ablösung von John Cryan in die Kritik geraten.

