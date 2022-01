Deutsche Bank glänzt wieder

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

„Sell the rally“ lautete das Motto am Aktienmarkt nach der gestrigen Sitzung der US-Notenbank Fed. Nachdem Jerome Powell sowohl eine potenzielle Zinserhöhung für März als auch die Verkürzung der Bilanz verkündet hat, zwang dies die Wall Street schon gestern und zwingt heute Morgen auch den Deutschen Aktienindex in die Knie. Nun ist die Frage, ob auf der anderen Seite die „Buy the dip“-Strategen an Tag Eins nach der Verkündung der Zinswende schon wieder bei Aktien zugreifen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, vor. Übrgiens – in unserem Börsendienst gehört die Deutsche Bank zu den Favoriten 2022. Wir stellen die aussichtsreichsten Produkte vor.

Zwar dürfte die bevorstehende Zinswende bereits im Vorfeld der Sitzung in die Kurse eingepreist worden sein, bei der Zukunft der Notenbankbilanz stand für die meisten allerdings ein Fragezeichen. Viel Klarheit gab es in dem Punkt zwar nicht, aber Powell sprach von einer „bedeutenden Reduzierung“ der in der Pandemie auf fast neuen Billionen US-Dollar aufgeblähten Bilanz.

Mit dem nun eingeleiteten Kurswechsel in der Geldpolitik dürften es die Aktienmärkte schwer haben, im laufenden Jahr weitere Hochs zu generieren. Die Anleger mussten gestern Abend zur Kenntnis nehmen, dass die Fed als sicherer Liquiditätslieferant in den kommenden Monaten und Jahren erst einmal wegfällt.

Die Deutsche Bank hat ihre Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Das Geldhaus überraschte dabei mit einem Gewinn von über drei Milliarden Euro, das beste Ergebnis seit zehn Jahren. Allein innerhalb der Pandemie hat sich der Gewinn vervierfacht. Positiv für Aktionäre ist zum einen, dass nun wieder eine Dividende von 20 Cent je Aktie gezahlt wird. Außerdem nutzt die Bank einen Teil des Gewinns für den Aktienrückkauf. Insgesamt sollen Anteile im Wert von 300 Millionen Euro aus dem Markt genommen werden. Zuletzt stand die Finanzbranche bei den Anlegern nicht hoch im Kurs, auch aufgrund der geringen Zinsmarge. Da sich hier aber in den nächsten Jahren die Karten neu mischen dürften, könnten auch die Banken wieder ein attraktives Anlageziel werden.