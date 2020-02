Deutsche Bank mit fulminantem Comeback

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Bei kaum einer der großen Regionen ist die Depotgewichtung der Anleger aktuell so niedrig wie bei den europäischen Aktien. Vor allem die deutschen Player wurden zuletzt strikt gemieden, was mit Blick auf die vielen ungelösten Baustellen und vor allem auch die Kursentwicklung lange Zeit die absolut richtige Entscheidung war.

In den vergangenen Monaten hat sich das Blatt aber gewendet. Plötzlich zeigen etwa Europas Banken relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Die Deutsche Bank haussiert sogar regelrecht. Und das, obwohl von Seiten der Analysten keinerlei Unterstützung in Form von Kaufempfehlungen kommt. Dafür ist aber die Capital Group gerade mit gut drei Prozent bei den Frankfurtern eingestiegen. Die US-Investmentgesellschaft erhofft sich hier natürlich Kursgewinne, die viele wikifolio-Trader dank frühzeitigem Einstieg schon jetzt erzielt haben.

Der Mann mit dem „Riecher“ für Turnarounds

Matthias Voß ( FoxSr ) hat den Finanztitel vor fast genau einem Jahr in sein wikifolio Aktien im Schlussverkauf aufgenommen und die Position seitdem sukzessive ausgebaut. Der letzte Zukauf erfolgte Mitte Dezember mit folgender Begründung: „FAZ: ‚Deutsche Bank will Filialen mit Postbank zusammenlegen‘. CEO Sewing war früher für das Filialgeschäft zuständig und endlich hat die Deutsche Bank das riesige Einsparpotential erkannt: Man könnte den Schalterbetrieb auch in die Postbanken transferieren, dann gäbe es nämlich in den Beratungszonen der Postbank kompetente, gelernte Bankkaufleute und auch die 100%-ige Postbank-Tochter könnte man verschlanken. Und die Mietersparnis ist groß.“

Zu diesem Zeitpunkt stand die Aktie bei gut 6,40 Euro. Heute notiert sie 55 Prozent höher. Insgesamt liegt der Trader bei der Position mit 41 Prozent im Plus und hat damit seine Aussagen untermauert, wonach er „grundsätzlich den Riecher für Turnarounds“ hat. Zugute kommt ihm dabei sicher seine 40-jährige Erfahrung an den Börsen. In dem erst Ende 2018 eröffneten wikifolio sucht er gezielt nach Aktien, die günstig im Vergleich zum historischen Verlauf bewertet werden und ein Erholungspotential haben. Bei der Deutschen Bank sieht er trotz des steilen Anstiegs noch Luft nach oben: „Capital Group, die bereits sehr erfolgreich in die MTU Group investiert haben, steigt mit drei Prozent bei der Deutschen Bank ein. Das Real Money-wikifolio bleibt investiert.“

+12,6 % seit 18.10.2018

+11,1 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 17.967,78 investiertes Kapital

FoxSr DE000LS9NC22

Bernd Herold ( Renditezone ) hat die Aktie der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten mehrfach für relativ kurzfristige Trades ausgewählt und dabei stets Gewinne erzielt – so auch dieses Mal. Der Kauf für sein wikifolio Renditezone Global Ausgewogen erfolgte Mitte Januar zu 7,57 Euro. Der Großteil der Position wurde in der vergangenen Woche dann mit Pluszeichen von 13 bzw. 24 Prozent veräußert. Obwohl hier im Nachhinein noch deutlich mehr drin war, nahm der Trader die Gewinne gerne mit: „Wow, diesen Kursanstieg bei der Deutschen Bank-Aktie hätten wir nun wirklich im Laufe des Tages nicht vermutet. Liegt das ausschließlich am neuen US-Investor? Ich glaube vielmehr, dass sich auch hier Shortseller eindecken mussten. Leider haben wir einen Teil der Position heute in steigende Kurse hinein zu früh verkauft. Aber was soll's, Gewinn ist Gewinn.“

Das seit Anfang 2017 existierende und lange Zeit nur seitwärts laufende Musterdepot befindet sich seit dem Jahreswechsel im Höhenflug und hat gerade ein neues Rekordhoch markiert. Der Trader legt großen Wert auf niedrige Schwankungen, was sich in einem maximalen Verlust von weniger als sieben Prozent widerspiegelt. Erreicht wurde das unter anderem durch Depot-Absicherungen, wie sie auch jetzt wieder in Form eines zweifach gehebelten ETF auf den Short-DAX eingebaut wurden.

+21,0 % seit 27.02.2017

+22,7 % 1 Jahr

0,97× Risiko-Faktor

EUR 5.208,64 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen Alle Trades Käufe 1 Tesla Motors US88160R1014 € 242 390,97 634 60% 2 Wirecard DE0007472060 € 456 409,49 483 42% 3 Deutsche Bank DE0005140008 € 272 541,22 404 51% 4 Microsoft US5949181045 € 44 378,67 338 51% 5 Amazon US0231351067 € 292 272,74 303 48% 6 Varta DE000A0TGJ55 € 112 416,55 275 58% 7 Apple US0378331005 € 63 160,40 272 50% 8 NEL NO0010081235 € 112 410,68 258 52% 9 Daimler DE0007100000 € 100 174,74 236 58% 10 Ballard Power Systems CA0585861085 € 149 670,80 219 62%

Renditezone DE000LS9PHL5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart Analyse Bechmarks für Intraday nicht verfügbar2018201920200-202040 Kennzahlen"Buy and hold"-Strategie! Die meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage auf wikifolio.comAlles auf einen Blick!

