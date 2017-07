Deutsche Bank favorisiert Deutsche Wohnen

Immo-Aktien sind wie der Seismograph zehnjähriger Zinsen – sinken die Zinsen, steigen die Aktien und umgekehrt. Zuletzt war das Umfeld eher hart, die zehnjährigen sind nach oben geschossen. Die Deutsche Bank aber hat Deutsche Wohnen nach einer Informationsveranstaltung auf “Buy” mit einem Kursziel von 37,50 Euro belassen. Dies ist allerdings recht bescheiden und entspricht 15 Prozent Potenzial. Die Veranstaltung habe ihn in seiner Einschätzung bestärkt, dass die Konsensschätzungen für das Immobilienunternehmen viel zu konservativ seien, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer Studie. Wir stellen auf Vonovia und Deutsche Wohnen zwei Papiere vor – Discount-Callund Discounter- und schauen uns dazu die Relative Stärke am Markt an.