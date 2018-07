Deutsche Bank: Ein erster Hoffungsschimmer?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Kurs der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) kannte in den letzten Monaten nur eine Richtung: Nach unten! Ausgehend vom letzten Hoch Ende April bei 12,20 Euro ging es im Tief bis auf 8,76 Euro in den Keller. Im Bereich um die 9 Euro Marke könnte der DAX Konzern jetzt jedoch einen Boden ausgebildet haben. Bestärkt wird das Ganze durch die starken Zugewinne im Verlauf dieser Börsenwoche. Heute gelingt es der Aktie, die letzten Hochs im Bereich um 9,85 Euro zu übersteigen, ein erstes deutliches Anzeichen für eine Trendumkehr. Aktuell notiert der Dax Konzern am Freitag Mittag bei 9,94 Euro!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.