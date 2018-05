Deutsche Bank – ernsthaft acht Euro als nächstes Ziel?

Die Analysten sind bei der Deutschen Bank mittlerweile so depressiv wie es der Aktienkurs erwarten lässt. Kein Vorstandswechsel lässt den Kurs steigen, dafür erhielt gerade der ehemalige Co-Chef des Investmentbankings 6 Millionen Bonus nachträglich, den man ihm vorenthalten hatte. Es ist schon verrückt. Im Jahr von Karl Marx diskutieren alle über Kommunismus, dabei wird er ganz oben bei der Deutschen Bank perfekt gelebt. Jeder kriegt was. Und sogar ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wie schön. Denn Bonus ohne Leistung und ohne Gewinn der Bank – was anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen sollte das sein? Sie verdienen mit den Bonuspapierund dem Discounterhoffentlich gutes Geld, diese empfehlen wir auf die Deutsche Bank.

Die Analysten der Citi senken aber den Daumen, doch Analysten sind als kleine Hoffnung ja meistens pro-zyklisch. Muss also nix heißen. Bei 1,25 sagten ja auch alle “Euro long”, die bei 1,05 vorher “Dollar long” gerufen hatten.

Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Deutsche Bank von 8,60 auf 8,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf “verkaufen” belassen. Analyst Andrew Coombs senkte seine Gewinnschätzung für 2018 nach schwachen Ergebnissen des ersten Quartals um 53 Prozent. Die Prognosen für 2019 und 2020 kürzte der Experte in einer am Freitag vorliegenden Studie um bis zu 27 Prozent. Er verwies insbesondere auf schwache Erträge im Investmentbanking.