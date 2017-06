Deutsche Bank bis Commerzbank – Börsenhandel leicht gemacht

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Auf die Zinsentscheidung der EZB – sehen Sie hier unser Video als Gast bei n-tv – reagierten viele Banken- und Finanztitel im DAX verhalten. Deutsche Bank und die Allianz legten je um knapp ein Prozent zu, die Commerzbank immerhin um 0,6 Prozent. Von einer weiteren Seitwärtsbewegung können Anleger unter anderem mit Inlinern profitieren, zum Beispiel HU9YF9 auf die Deutsche Bank oder HU9RCD auf die Commerzbank. Insgesamt zeigte sich der DAX nach der Verkündung der EZB jedoch volatiler als vorher. Was bedeutet dies jedoch konkret? Die Börse München hat in ihrer Masters-Serie viele Börsenbegriffe gut erklärt. Wir stellen Ihnen heute – passend zu unserem Ansatz – Volatilität vor.

Morgens die Realtime-Kurse verfolgt, und schon sitzt einem der Schreck in den Knochen – der Kurs ist gefallen. Mittags dagegen hat das Papier ein Hoch, am Nachmittag ist es eher mau und am Abend erreicht es ein Allzeithoch, um kurz vor Börsenschluss kräftig Federn zu lassen. Das Nervenkostüm des Anlegers knittert. Oder doch nicht? Dieses ewige und oftmals relativ kurzfristige Auf und Ab nennt der Fachjargon Volatilität.

Diese drückt die Schwankungsbreite einer Geldanlage ganz generell aus. Oder, profan mathematisch, sind Volatilitäten die annualisierte Standardabweichung der täglichen Rendite eines Finanzinstruments. Die Volatilität drückt damit das Kursrisiko eines jeden Wertpapieres aus: je höher die Volatilität, je häufiger und je höher sind die Ausschläge eines Papieres. Es sagt also gleichzeitig zu den Risiken auch etwas über die Chancen eines Papieres aus, denn eine Aktie mit sehr niedriger Volatilität liegt wie Blei im Depot. Eine Volatilität von 30 Prozent bedeutet im Klartext also, dass sich das Papier in einer Kursbreite zwischen 70 Prozent und 130 Prozent bewegt! Wie bei vielen anderen Begriffen aus der Welt der Börsen ist auch die Volatilität ein Wert der Vergangenheit: Im Prinzip sagt er weder aus, wie stark sich das Wertpapier in der Zukunft bewegt noch in welcher Richtung – es hilft nur bei der Einschätzung. Um tatsächlich besser in die Zukunft von Kursen sehen zu können, wird die implizite Volatilität berechnet. Sie speist sich aus den Marktpreisen von Optionen und lässt Rückschlüsse auf die Schwankungsbreite des Basiswertes zu. Da das ausgesprochen kompliziert ist, bietet die Deutsche Börse praktischerweise einen Volatilitätsindex auf den Dax, den VDaX an. Je turbulenter es an der Börse zugeht, je höher fällt ein solcher Volatilitätsindex aus – so dass Kenner auch von einem Angst-Barometer sprechen. So verzeichnete er seine bisher höchsten Ausschläge (auf nahe 75 Prozent) während der Finanzkrise 2008, während er in „normalen“ Jahren eher um die 25 Prozent liegt. So viel zur Theorie. Anlegern empfehlen wir einen Blick in unsere-Liste zu werfen. Dort finden Sie viele verschiedene Produkte auf unterschiedliche Basiswerte, wobei auch hier gilt: Je höher die Volatilität des Basiswerts, desto höher können Schwankungen beim Preis der Finanzprodukte auftreten. Werfen Sie auch einen Blick auf unser- und. Wer auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, sollte sich darüber hinaus die Preisgestaltung beim Online-Brokeransehen. Dieser wurde vor kurzem bei der Brokerwahl von Broker-Test.de zum besten Daytrade-Broker 2017 gewählt. Nachlesen können Sie es auch unter “ Webmagazin der Börse München ” - nächstes Mal dann erklären wir Ihnen mit Börse München den Begriff „Jackson Hole“… Quelle: Börse München / eigene Recherche