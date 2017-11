Deutsche Bank: Der Zins-Joker

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank versucht das Comeback, die wichtige Markevon 15 Euro konnte mit der jüngsten Kurserholung zurückerobert werden.Zwar bläst dem Institut nach wie vor der Gegenwind ins Gesicht, aber dieRestrukturierung der Aktivitäten und eine Makrodeterminante versprechenperspektivisch Unterstützung. Wachstum sieht anders aus, im drittenQuartal sind die Erträge der Deutschen Bank erneut um 10 Prozent auf 6,8Mrd. Euro gesunken, und wieder schwächelte das Investmentbanking.Eine gesunkene Risikovorsorge für Kredite und anhaltende Kostendisziplinermöglichten vom niedrigen Niveau des Vorjahres aus aber eine deutlicheVerbesserung des Vorsteuerergebnisses um 51 Prozent auf 933 Mio. Euro.Die Aktionäre sind bei der Deutschen Bank inzwischen schon mit kleinenLichtblicken zufrieden und schickten die Aktie auf Erholungskurs.Dennoch betonten die Analysten von RBC Capital, dass das Institut zudenjenigen europäischen Bankhäusern gehörte, die beim EBT zwischen Juliund September die Konsensschätzungen der Analysten am deutlichstenverfehlt haben. Auch ansonsten sind die Analysten der Deutschen Banknicht sonderlich wohlgesonnen. Zuletzt gab es in erster Linie Halten-oder Verkaufsempfehlungen, das durchschnittliche Analystenkursziel liegtetwa 5 Prozent unter dem aktuellen Börsenkurs. Doch es gibt auchTreiber, die das Comeback der Aktie untermauern könnten.Die Fusion der Postbank mit dem übrigen Privat- undGeschäftskundengeschäft verspricht perspektivisch hohe Synergien, undmit dem Börsengang der Asset-Management-Sparte winkt die Hebung stillerReserven. Besonders wichtig für die europäischen Banken wäre aber einelangsame Normalisierung der Zinslandschaft in Europa. AlsEZB-Direktoriumsmitglied Benoit Coeure in der letzten Woche daraufhinwies, dass die Anleihenkäufe der Zentralbank nicht ewig weitergehenkönnen (schon aus technischen Gründen wegen begrenzter Volumina)reagierten die Bankaktien prompt positiv.Die unterstützenden Faktoren könnte sich bei der Aktie der DeutschenBank in den nächsten Monaten trotz aller Probleme durchsetzen.Risikobereite Akteure steigen jetzt ein und sichern sich mit einemgroßzügigen Stop-Loss bei 14 Euro ab.