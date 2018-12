Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Unsere letzte Trading-Idee mit der Deutschen Bank liegt schon etwas länger zurück. Am 12. November hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Short-Trading-Idee geliefert und der Titel des Beitrags lautete: „Deutsche Bank: Trendumkehr oder weiterer Kursrutsch?“ Wir hatten in diesem Artikel u. a. darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Aktie wieder in einem klaren Abwärtstrend befindet und das deshalb nur nach Einstiegen in Short-Richtung gesucht werden sollte. Die Aktie notierte seinerzeit über dem Widerstand bei 8,50 Euro und wir hatten den Abonnenten des RuMaS Express-Service vorgeschlagen, sobald es zu einem Schlusskurs unter 8,45 Euro kommt, auf fallende Kurse zu setzen.

Wenn man an der Börse erfolgreich agieren möchte, kommt man in der schnelllebigen Zeit an Short-Trades nicht mehr vorbei… Nach den starken Kursverlusten gab es eine Beruhigung und Mitte Dezember folgte ein Fehlausbruch bis 8,22 Euro. Danach kam der nächste Abschwung und am Freitag wurde ein neues Allzeittief markiert. Die charttechnische Unterstützung bei 7,00 Euro wurde im Tagesverlauf bereits bis auf 6,84 Euro nach unten getestet und die Gegenreaktion war verhalten. Jetzt wird sich zeigen, in welche Richtung es geht. Wo wir eine Trading-Chance sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir den möglichen Gewinn aufpeppen erfahren Sie – wie immer – zuerst im Express-Service.