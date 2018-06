Deutsche Bank – Wild-West-Trading und Millionenstrafe

Nicht nur der Aktienkurs der Deutschen Bank hat merklich gelitten – auch ihr Ruf und die damit einhergehende Häme. Auf Zerohedge kann man am Mittwoch lesen, die Deutsche Bank sei nicht nur die am schlechtesten geführte Bank der Welt, man manipuliere auch so ziemlich jeden Markt und ließe sich dabei dann erwischen. Nun kommt auch noch ein Trading in Wild-West-Manier dazu, mit dem man an einem einzigen Tag enorme Verluste einfuhr.

Laut Bloomberg betrug das VAR an einem Tag im ersten Quartal den Faktor 12. Damit bezeichnen die Banker und Regulatoren jene Annahme, über einen typischen Verlust der an einem einzigen Handelstag eintreten kann. Zum Vergleich BNP Paribas (1,66) und HSBC (1,08) überboten diese Annahme nur knapp. Bei der UBS blieb man mit 0,53 deutlich darunter. Ergänzend verweisen wir auf die Nachricht, über eine neue US-Strafe in Höhe von 205 Millionen US-Dollar. In unserer Produktauswahl finden Sie den Discounter CY29RF. Wer auf fallende Kurse setzen möchte, greift zum Turbo-Bear MF5VSF.