Deutsche Bank: Wie weit trägt die Frankreich-Rally jetzt?

Der Ausgang der ersten Wahlrunde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich hat die Aktienmärkte aufatmen lassen. Der Euro springt auf neue Jahreshochs und der DAX schafft sogar neue Rekordhochs. Besonders der Bankensektor profitiert in diesem Zusammenhang. Allen voran die Commerzbank-Aktie, die um fast 9 Prozent förmlich explodiert. Aber auch die Deutsche Bank kann sich mit einem Plus von über 7,5 Prozent sehen lassen. War das jetzt der Start Richtung 20 EUR Marke?

Deutsche Bank AG – ISIN: DE0005140008 – Börse: Xetra – Symbol: DBK – Währung: EUR

Nach der Rally von 10 EUR Ende September 2016 auf fast 20 EUR Ende Januar, die übrigens im Zuge der Einschätzung "Ist die Deutsche Bank die neue Barrick Gold?" vom 29. September angekündigt wurde, war eine Gegenbewegung mehr als fällig.

Der Kurs erreichte in der letzten Woche mit etwas unter 15 EUR ein wichtiges Unterstützungsniveau. An diesem Punkt verlaufen das 50 % Korrektur-Retracement sowie eine auffällige Unterstützungslinie zusammen. Und offenbar gibt die Deutsche Bank seitdem wieder ordentlich Gas.

Auf der Oberseite wird ein weiterer Anstieg über 20 EUR zunächst allerdings eher schwierig, da zwischen ca. 19 und 20 EUR eine mächtige Widerstandszone verläuft. Erst wenn diese nachhaltige aus dem Weg geräumt werden kann, können Aktionäre auf höhere Notierungen bis ca. 25 EUR hoffen.

