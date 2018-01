Deutsche Bank: Weiterhin interessant!

Deutsche Bank (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 17,12 Euro // 17,82 Euro Unterstützungen: 13,11 Euro // 13,82 Euro

Am vergangenen Freitag verlor die Aktie der Deutschen Bank mehr als 5 Prozent an Wert. Das Frankfurter Finanzinstitut gab bekannt, dass die US-amerikanische Steuerreform das Konzernergebnis im vierten Quartal 2017 mit rund 1,5 Mrd. Euro belasten werde. Grund dafür seien nicht zahlungswirksame Bewertungsanpassungen bei latenten Steueransprüchen in den USA. Der von uns am vergangenen Dienstag vorgestellte Inline-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN SC49EE) notiert aktuell über Vorstellungsniveau und bleibt nach unserem Dafürhalten interessant.