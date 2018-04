Deutsche Bank: Was hat K+S damit zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank stand in den letzten Wochen vermehrt in der Kritik. Trotz des dritten Verlustjahres in Folge, zahlt der Konzern über 2 Milliarden Euro Boni an seine Mitarbeiter aus. Der Spott ließ mit "Yes Sir, jetzt gibt's Boni!" nicht lange auf sich warten ... Dann der Wechsel im Aufsichtsrat, der jedoch dem Aktienkurs nicht wirklich auf die Beine helfen konnte. Erst heute, mit dem neuen IT-Chef, macht sich die Aktie auf den Weg eine Rallybewegung zu starten. Bis wohin könnte die Deutsche Bank jetzt laufen? Und was hat das Ganze bitte mit K+S zu tun?

Die Frage lässt sich recht leicht mit einem Blick auf den Tages-Chart beantworten. Nach dem schnellen Kursanstieg ab Herbst 2016 bis Januar 2017, bröckelt der Aktienkurs ab 17,84 EUR kontinuierlich und sehr volatil ab. Im April erreicht diese Korrektur mit 10,82 EUR ihren vorläufigen Höhepunkt.

Charttechnisch und nach Elliott Wave hat die Korrektur die Form eines offenen abcde-Dreiecks angenommen. Die untere Dreieckslinie wurde am 10. April mit 10,82 EUR punktgenau touchiert und sofort setze dort unter Einbeziehung des 74,6 % Korrektur-Retracements eine erste Erholungsbewegung ein.

