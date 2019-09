Deutsche Bank: Was für ein Kaufrausch!!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Nachdem bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) noch Mitte August zu Kursen von 5,80 Euro bereits der Abgesang eingeleitet wurde, rennt das Wertpapier seither nur noch nach oben. Am heutigen Mittwoch klettert die Notierung dabei sogar über das Hoch vom 08.07.19 bei 7,49 Euro und beendet damit auch charttechnisch die gültige Abwärtsbewegung. Zur Stunde steht die Deutsche Bank bei 7,57 Euro somit den 12. Tag in Folge im Plus! Nächstes Kursziel auf der Oberseite wäre das Jahreshoch bei 8,32 Euro, hierzu müsste die Aktie aber weitere knapp 10 Prozent Kursgewinn aufsatteln.



Deutsche Bank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.