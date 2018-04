Deutsche Bank – Volltreffer mit Ansage!

Besser könnte das Timing kaum sein: Ende März haben wir den Amazon-Put SC86GE in unser Favoritendepot aufgenommen, in der Finanzmarktrunde am vergangenen Mittwoch den Einstieg bei Nordex empfohlen und nun auch eine gute Nase bei der Deutschen Bank bewiesen. Am 23. März gab es die Papiere zu elf Euro – die Gelegenheit haben wir perfekt genutzt. Unser Bull-Schein JP2GXE im Favoritendepot liegt kräftig im Gewinn.Die weitere Strategie ist klar: Der Chefwechsel wird heute von der Börse gefeiert, der neue Vorstandschef dürfte frische Fantasie entfachen. Langfristig sollte der Kurs den nächsten zähen Widerstand um 18 Euro wieder anlaufen. Wir bleiben daher weiter dabei und freuen uns über den frühen Kauf. Die Aktie der Deutschen Bank werden wir auch ausführlich in der Finanzmarktrunde am Mittwoch unter die Lupe nehmen – fundamental und charttechnisch. Hier geht’s zur Anmeldung.