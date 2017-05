Deutsche Bank, Volkswagen – frische Investmentideen

Zuletzt bestimmten überwiegend gute Nachrichten die Presseschau bei der Deutschen Bank. Nach jahrelangen Krisen und Rechtsstreitigkeiten sowie Milliardenverlusten scheint sich die Bank wieder auf Kurs zu bewegen. Wir empfehlen einen Bonus Cap mit der WKNoder. In unserer-Liste befinden sich darüber hinaus viele neue Anlageideen, auch auf den größten deutschen Autobauer …

Auch bei VW haben die Skandale der letzten Jahre Spuren hinterlassen am Image des Unternehmens, in den Zahlen spiegelt sich dies jedoch nicht wieder. Im ersten Quartal fuhr der Konzern einen Gewinn von 3,4 Milliarden Euro (+42 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2016) ein, der Umsatz legte auf 56,2 Milliarden Euro zu (+10 Prozent). Wir empfehlen das Cap-Bonus Zertifikat DM1KLT (Barriere 110 Euro, Cap 170). Skeptiker, welche auf die noch laufenden Verfahren zur Dieselumrüstung verweisen, schauen sich den Put mit der WKN GD3XFV an.

Auch auf Indizes haben wir viele interessante Produkte in unsere ISIN-Liste aufgenommen. Wir empfehlen aktuell Inliner mit ein wenig mehr Luft nach unten, beispielsweise auf den DAX mit der WKN SC2KBS oder SC0ERD und auf den NASDAQ mit der WKN SC1W4F.

Wir empfehlen darüber hinaus sich einmal die Konditionen beim Online Broker flatex anzuschauen. In zahlreichen Testberichten wie zum Beispiel der Stiftung Warentest – „Finanztest“, BÖRSE ONLINE, dem Handelsblatt und weiteren Tests konnte der Online Broker überzeugen.