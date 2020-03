Deutsche Bank: Unsicherheit hält weiter an! Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Mit dem Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendgeraden (rot im Chart) bei ca. 8,30 Euro brachen auch bei der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) alle Dämme. Dabei rutschte die Notierung im Tief am vergangenen "schwarzen Montag" bis auf 5,61 Euro ab, somit hat sich der Kurs innerhalb der letzten 4 Handelswochen fast halbiert. Gestern und auch heute verweilt die Aktie auf niedrigem Niveau knapp unter der 6 Euro Marke und steht zur Stunde bei 5,97 Euro. Wir bleiben weiter skeptisch und deshalb (noch) an der Seitenlinie!

