Deutsche Bank: Überraschend gute News!

Hohe Umsätze waren gestern in Stuttgart auch bei der Aktie der Deutschen Bank zu verzeichnen. Wie der DAX-Konzern am Dienstag mitteilte, hat sich das Kapitalpolster im zweiten Quartal besser entwickelt, als sowohl die Bank selbst als auch die Analysten gedacht hatten. Zudem dürften auch die Verluste laut Angaben der Deutschen Bank geringer ausfallen als im Vorfeld von Analysten erwartet. EUWAX

