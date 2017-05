Deutsche Bank, Tesla, SMA Solar – die Woche im Rückblick

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Mit der kurzfristigen Beruhigung an den Märkten rücken fundamentale Faktoren wieder stärker in den Fokus. Im Blickpunkt stehen vor allem die Ergebnisse der jüngsten Berichtssaison. Im DAX übertrafen rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnerwartungen, was deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 50 Prozent liegt. Noch besser lief es auf der Umsatzebene: 90 Prozent der Firmen überraschten positiv, zugleich der höchste jemals gemessene Wert. Kleiner Wermutstropfen: Durch die späte Lage der Osterfeiertage sind die Werte leicht nach oben verzerrt. Dennoch kann sich die Berichtssaison sehen lassen, zumal auch auf europäischer Ebene die Konzerne ähnlich gute Ergebnisse ablieferten.

Bewertungsvorteil als Kaufargument

Dank der starken Geschäftsentwicklung blicken auch die Analysten noch zuversichtlicher in die Zukunft, was sich in höheren Gewinnprognosen und damit attraktiveren Bewertungen niederschlägt. Für das kommende Jahr sind die erwarteten Gewinne beim DAX auf zuletzt rund 960 Indexpunkte gestiegen, was zu einem KGV von 13,1 führt. Damit liegt die Bewertung etwa 15 Prozent über dem langfristigen Durchschnitt. Günstig sind die deutschen Papiere daher im historischen Kontext nicht mehr.

Gegenüber anderen internationalen Märkten lockt der DAX hingegen mit einer attraktiven Ausgangslage. So wird für den Euro Stoxx 50 ein 2017er-KGV von knapp 16 verlangt, der S&P 500 steht bei 18,4. Dieser Bewertungsvorteil führte bereits in den vergangenen Wochen zu massiven Kapitalströmen aus US-Aktien in europäische Papiere. Mit dem Ende der Berichtssaison fällt nun aber ein wesentlicher Kurstreiber weg. Neue Impulse sind nötig, um die Märkte weiter nach oben zu führen.

Wir bleiben mit Blick auf den Sommer defensiv. Absicherung ist weiterhin Trumpf. Unsere Auswahl finden Sie unter dem Rückblick der Woche:

