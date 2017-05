Deutsche Bank: Täglich tiefer! Nächstes Ziel

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Äußerst schwach zeigen sich derzeit die Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB). Seit dem letzten Zwischenhoch bei 17,69 Euro hat der Kurs deutlich nachgeben und notiert heute am späten Vormittag bei nur noch 16,09 Euro. Dies könnte aber noch nicht alles gewesen sein - auf der Unterseite befindet sich noch eine offene Kurslücke (blauer Balken), welche nun geschlossen werden kann. Hierzu müsste die Notierung weiter bis auf 15,62 Euro nachgeben. Somit ist bei der Deutschen Bank (noch) Vorsicht angesagt!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.