Deutsche Bank: Super-Knaller! Bei steigendem DAX gehört die Aktie zu den Gewinnern!

Die Aktie der Deutschen Bank könnte jetzt zu den Gewinnern gehören. Der starke Ausbruch nach oben in einem positiven Marktumfeld zeigt das Potenzial. Charttechnisch gesehen, ist der Dax vor der Unterstützung bei 11.200 Punkten abgedreht und hat sich bis in den Bereich um 11.800 Punkten bewegt. Der Kursverlauf liegt wieder über der 200-Tage-Linie und diese Linie wurde am 19. August übersprungen. Jetzt wird es spannend, ob es der DAX auch über die wichtige Marke von 11.850 Punkten schafft. Das Szenario im DAX sehen wir für die Aktie der Deutschen Bank als sehr wichtig an. Nach den beiden letzten Handelstagen sieht es wieder sehr gut aus und wir können uns vorstellen, dass sich zusammen mit dem DAX auch die Aktie der Deutschen Bank erholt und in besonderer Weise davon profitiert. Natürlich kann die Bank mit guten Meldungen über die Geschäftsentwicklung und den Fortschritt beim Umbau auch selbst der Aktie noch einen Schub verleihen.

Der Trade mit der Deutschen Bank läuft noch. Diese Trading-Idee ist aus dem Express-Service vom 15. August und war nur unseren Express-Service-Abonnenten vorbehalten. Am 20. August hatten wir auf der RuMaS-Website getitelt: „Deutsche Bank: Kann man jetzt mit auf einen Turnaround wetten?“ und konnten bereits einen Volltreffer melden. Dieser Volltreffer hat sich weiterhin gut entwickelt und wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat reingegangen ist, konnte bis Donnerstag 140 Prozent Gewinn sehen. Unsere Trading-Vorschläge mit den Hebel-Zertifikaten sind aber nicht nur im Erfolgsfall wesentlich lukrativer, sondern man kann die Chancen mit dem vorhandenen Trading-Kapital auch umfangreicher nutzen, weil die Zertifikatpreise wesentlich geringer sind, als die Aktien als Basiswerte.

