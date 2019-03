Deutsche Bank: Suche nach dem Notausgang?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Jetzt also doch: Die Deutsche Bank und die Commerzbank haben offizielleFusionsgespräche begonnen. Wie es heißt, mit offenem Ergebnis.Interpretiert man es richtig, geben beide Kreditinstitute derzeitinsbesondere dem Druck aus der Politik nach, über die Bildung eines„nationalen Champions“ zu sprechen. Allerdings ist dieses Projekt ausvielerlei Hinsicht höchst umstritten.Noch vor Monaten machte insbesondere Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing- zu Recht - darauf aufmerksam, dass eine Fusion zwischen den beidengrößten privaten Geldhäusern des Landes zum jetzigen Zeitpunkt nichtsinnvoll wäre. Denn beide Banken sind mehr oder weniger mitten in ihreneigenen Restrukturierungsphasen und Umbaumaßnahmen.Dennoch hielten sich hartnäckig die Spekulationen über einenZusammenschluss, weil auch von der Bundesregierung, insbesondere demBundesfinanzministerium, immer wieder die Vorstellung geäußert wurde,dass Deutschland endlich einen nationalen Champion benötigt, der auch iminternationalen Wettbewerb bestehen kann. Dass beide Banken in ihrenErtragswerten noch weit davon entfernt sind, diesem Anspruch gerecht zuwerden, auch gemeinsam, wird dabei gern übersehen. Übersehen wirdaugenscheinlich auch, was solch ein Zusammenschluss letztlich bedeutenwürde.Denn so eine Fusion rechnet sich nur über hohe Synergie-Effekte, sprichKosteneinsparungen. Und bei einer Bank können diese Kosteneffekte vorallem über den massiven Abbau von Filialen und Arbeitsplätzen realisiertwerden. So gehen realistische Erwartungen davon aus, dass im Fall einergemeinsamen Bank gerade in den Ballungsräumen jede zweite Filialeletztlich die Türen dicht machen müsste, von den zusammengelegtenZentralen in Frankfurt ganz zu schweigen. Kein Wunder, dass insbesondereGewerkschaften die Fusionsgespräche mit höchstem Argwohn begleiten.Aber auch viele Aktionäre sehen hier keinen wirklichen Nutzen. Zumal imMarkt kolportiert wird, dass die jetzigen Gespräche vor allen Dingen vonSeiten der Deutschen Bank schnell auch wieder beendet werden könnten.Denn für Christian Sewing wäre die Entscheidung für eine Fusionletztlich ja auch das Eingeständnis, dass er kein Vertrauen mehr inseine eigene Strategie hätte. So scheint das Drängen desDeutsche-Bank-Mannes auf politische Rückendeckung auch als Versuch, amEnde bei einem Scheitern der Gespräche den schwarzen Peter schnell nachBerlin schieben zu können.Dass auch der Markt in den Fusionsgesprächen deutliche Unterschiedemacht, konnte man auch am Montag in den Kursreaktionen sehen. Zwarerreichte die Deutsche Bank ein gutes Plus von 4 %, doch die Commerzbankbrachte fast das Doppelte auf die Waage. Damit bestätigt sich auchunsere Spekulation von letzter Woche an dieser Stelle, dass dieCommerzbank bei dieser ganzen Geschichte der größere Profiteur seinkönnte. Insgesamt gilt aber weiterhin: Ob es tatsächlich zu einemZusammenschluss kommt, ist trotz der nun offiziell aufgenommenenGespräche alles andere als sicher. Sollten beide Banken diese schnellwieder beenden (was im Sinne einer Beruhigung in den jeweiligen Häusernsicherlich wünschenswert wäre), dürfte sich dies auch in den beidenAktien widerspiegeln. Entsprechend enge Absicherungen bleibenempfehlenswert.