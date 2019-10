Deutsche Bank: Steilvorlage aus Amerika

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktie der Deutschen Bank konnte sich in den vergangenen Tagen an diepositive Entwicklung des Gesamtmarktes anhängen. Was nicht unbedingt eineigener Verdienst war, sondern eher den Steilvorlagen aus Amerika zuverdanken ist. Denn dort lieferten die Institute bislang eine rechtsolide Vorstellung im Rahmen der Quartalsberichtssaison. Zusätzlichhilfreich war auch noch, dass es zuletzt zu einer neuerlichenVersteilung der Zinsstrukturkurve gekommen ist. Das bedeutet, dass dieZinsdifferenz zwischen kurzem und langem Ende wieder auseinandergeht unddamit den Banken die Möglichkeit eines besseren Zinsgeschäftes bietet.Das hat auch in Europa die Bankwerte beflügelt und selbst die beidendeutschen Sorgenkinder Commerzbank und Deutsche Bank können sichdranhängen. Letztere sorgte zum Wochenbeginn gleich noch für eine eigeneSchlagzeile. Denn es wurde in den Medien berichtet, dass womöglich beiden geplanten Stellenstreichungen der Handelsbereich mitfestverzinslichen Wertpapieren besonders stark betroffen sein könnte.Hier wird davon gesprochen, dass mindestens jede zehnte Stelle wegfallenkönnte. Bislang hatte die Bank vor, besonders den Aktienhandel deutlichzurückzufahren.Die jüngsten Meldungen weisen darauf hin, dass auch derFixed-Income-Handel kräftig eingedämmt werden könnte. Für Anleger,insbesondere kurzfristig orientierte, könnte das nun einen wichtigenImpuls bringen. Denn die Aktie der Deutschen Bank befindet sich derzeitbei rund 7,30 Euro in einer spannenden Chartformation. Sollte sie hierdie Kursgewinne der letzten Tage nicht weiter ausbauen können, könnteeine Schulter-Kopf-Schulter-Formation drohen, die allgemein alsTrendumkehrformation bekannt ist. Das würde bedeuten, dass hier erneutedeftige Rückschläge möglich wären. Im Gegenzug könnte natürlich einAusbruch der Aktie über den „Kopf“ bei derzeit rund 7,75 Euro einkräftiges Kaufsignal generieren, auch wenn die Aktie dann in eine dichteStaffelung von Widerständen zwischen 7,90 Euro und 8,30 Euro laufenwürde. Im Fazit bleibt die Aktie riskant, aus technischer Sicht abersicherlich beachtenswert.