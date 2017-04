Deutsche Bank: Die Steilvorlage

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Sorgen um ein Auseinanderdriften der EU haben durch die Wahl inFrankreich keine neue Nahrung erhalten, und davon haben vor allem dieFinanzwerte profitiert. Die Aktie der Deutschen Bank konnte deutlichzulegen, im Vorfeld der Quartalszahlen wächst die Hoffnung auf bessereZeiten. Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass weitereAustritte aus der EU oder das Ausscheiden großer Länder – wie Frankreich– aus der Eurozone die Finanzindustrie vor massive Probleme stellen würde.Insofern ist die positive Kursreaktion auf das Wählervotum inFrankreich, dass EU-Freund Macron zum Topfavoriten auf dasPräsidentenamt gemacht hat, nachvollziehbar. Zumal es im Fall derDeutschen Bank auf ohnehin fruchtbaren Boden gefallen ist. Mit dergroßen Kapitalerhöhung ist das Unternehmen bereits die chronischeEigenkapitalschwäche konsequent angegangen, jetzt muss sich zeigen, wiees um die operative Profitabilität bestellt ist. Die großen US-Häuserhaben hier mit kräftigen Gewinnsteigerungen in den ersten drei Monatenmächtig vorgelegt, für die Deutsche Bank wäre schon ein Nettoüberschussauf Vorjahresniveau eine gute Leistung. Am Donnerstag wird das Institutdie Quartalsergebnisse vorlegen.Kann der Vorstand damit die Hoffnung untermauern, dass das Schlimmsteüberstanden ist, könnte sich für die Aktie eine sehr spannendeKonstellation ergeben. Mit dem Kursprung von gestern ist der Wert in dieseit dem letzten Dezember ausgebildete Seitwärtsrange zurückgekehrt, derAbsacker im April war ein klassischer falscher Ausbruch nach unten. Nunkönnte das obere Ende der Range ins Visier genommen werden. Ein Ausbruchüber die Zwischenhochs aus Februar und März könnte etlicheMarktteilnehmer auf dem falschen Fuß erwischen und damit eine dynamischeRally auslösen.