Deutsche Bank: Stabilisierungsversuche!

Auch der Kurs von Deutschlands größter Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) hat sich innerhalb der letzten Handelswochen mehr als halbiert! Notierte die Deutsche Bank am 14.02.20 noch bei 10,37 Euro, mussten am Montag pro Anteilsschein nur noch 4,45 Euro (im Tief bezahlt) werden. Aus Sicht der Charttechnik zeichnen sich jetzt jedoch erste ernsthaftere Stabilisierungsversuche ab. Am heutigen Mittwoch eröffnete die Aktie bei 4,95 Euro und kann gegen den Markttrend bis dato bis auf aktuell 5,31 Euro zulegen. Spekulative Trader, welche jetzt bereits auf eine kräftigere Gegenbewegung setzen, sollten Ihre Position jedoch engmaschig nach unten absichern.

Deutsche Bank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.