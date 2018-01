Deutsche Bank, SGL, RWE – Comeback-Spekulation

Bei Feingold Research berichten wir tagesaktuell über die neuesten Entwicklungen am Markt. Ebenso wollen wir Ihnen nicht spannende Neuemissionen vorenthalten, so stellen wir Ihnen ein neues Index-Zertifikat vor mit dem auf Turnaround-Kandidaten wie die Deutsche Bank, SGL und RWE spekuliert werden kann. Seit über 55 Jahren steht der Name Bernecker für Analysen und Meinungen rund um den Kapitalmarkt. Deshalb hat dasder Deutschen Bank nun ein Index-Zertifikat (WKN:) auf denemittiert.

Der Solactive Bernecker Europa Turnaround Index bildet die Kursentwicklung von 15 europäischen Unternehmen ab, die aus einem Startuniversum der Bernecker Verlagsgesellschaft mbh nach fest definierten Kriterien als Turnaround-Kandidaten selektiert werden. Es werden maximal drei Aktien aus einem gleichen Sektor in den Index aufgenommen. Die Mitglieder des Index werden monatlich am Selektionstag neu ermittelt und jedes Indexmitglied zum Anpassungstag gleich gewichtet. Aktuell sind 15 Aktien aus 7 Ländern im Index enthalten. Die Nettodividenden werden in den Index reinvestiert (Net Total Return).

Quelle: X-Markets, eigene Recherche