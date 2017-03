Deutsche Bank – Rendite mit weniger Risiko

Anfang 2017 führte die Schweizer Bank Vontobel zum fünften Mal ihre auf die Finanzbranche fokussierte Veranstaltung „Best of Banking“ durch. Dabei gaben unter anderem die UBS Schweiz und die Credit Suisse interessante Einblicke in die Strategie der Finanzinstitute, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten.

Die UBS beispielsweise bestätigte, dass das vorherrschende Zinsumfeld die Nettozinserträge in der Schweiz belasten werde. Waren denn auch die Bruttomargen bei fast allen Banken ein Thema. Um das Ertragswachstum weiter zu steigern plant die Credit Suisse beispielsweise die Einstellung einer unbestimmten Anzahl von Kundenberater für die Initiative «Bank für Unternehmer». Zur Rentabilitätssteigerung sind gemäss den Vontobel Experten Kosteneinsparungen erforderlich.

Die Division «Swiss Universal Bank» der Credit Suisse strebt eine Reduzierung der Betriebskosten von drei Prozent p.a. bei gleichzeitiger Steigerung der Erträge um ein bis drei Prozent p.a. an, um den für 2018 angepeilten Vorsteuergewinn von 2.3 Milliarden Schweizer Franken zu erreichen. Das «Personal & Corporate Banking» der UBS hat seine Betriebskosten seit 2013 um jährlich zwei Prozent gesenkt und seine Erträge um ein Prozent verbessert. Die Vontobel Experten bestätigen das «Buy-Rating» für UBS sowie das «Hold-Rating» der Credit Suisse.

Mit der anstehenden acht Milliarden Euro schweren Kapitalerhöhung der Deutschen Bank – dies entspricht fast 50 Prozent des Grundkapitals – will das Finanzinstitut die Diskussionen um eine zu dünne Kapitaldecke beenden. Gemäss Bloomberg steigt die harte Kernkapitalquote (Tier 1) auf komfortable 14 Prozent. Per Ende 2016 lag diese noch bei knapp 12 Prozent. Bloomberg listet derzeit zwei Kaufempfehlungen auf Deutsche Bank. Zum Verkauf raten 15 Analysten, wobei zwölf die Aktie zum Halten empfehlen.

Die Commerzbank möchte im Geschäftsjahr 2017 ihre Marktposition weiter stärken. Dabei will Sie sich gemäss eigenen Aussagen die Umsetzung der Strategie «Commerzbank 4.0» konzentrieren. Der erste daraus entstehenden Restrukturierungsaufwandsteil soll im 2017 gebucht werden. Wobei die Kostenbasis stabil gehalten werden soll. Weiter will das Institut die Kernkapitalquote CET1 von 12.3 Prozent per Ende 2016 bei mindestens 12 Prozent halten (commerzbank.de). Von total 27 Analysten auf Bloomberg statten deren sieben die Commerzbank mit einer Kaufempfehlung aus. Zum Verkauf raten sieben Analysten, wobei 13 die Aktie zum Halten empfehlen.

Die neu aufgelegte 6% Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf vier Banken (Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS) lässt Anleger an potenziell steigenden Basiswerten partizipieren – Basisattribute «Kupon» und «Barriere» inklusive. Was heisst das effektiv? Im Vergleich zur Direktanlage investiert der Anleger, dank der Barriere, mit reduziertem Aktienkursrisiko.

Muss der Anleger bei der klassischen Aktienanleihe-Variante noch auf potenzielle Kurssteigerungen gänzlich verzichten, kann er in der «Partizipations-Variante» von potenziellen Kurssteigerungen in Form der durchschnittlichen Performance der Basiswerte partizipieren. Konkret bietet die Protect Multi Aktienanleihe mit Partizipation auf Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS, während der 2.5-jährigen Laufzeit, einen festen Kupon von 6 Prozent p.a. und einen Abstand zur Barriere von 40 Prozent. Darüber hinaus ermöglicht dieses Instrument dem Anleger an der potenziellen, durchschnittlichen Performance der Basiswerte zu partizipieren.

