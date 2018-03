Deutsche Bank-Puts nach Verkaufssignal mit 58%-Chance

Laut einer im BNP-Newsletter „DailyAktien“ veröffentlichten Analyse hat die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) eine wichtige Unterstützung durchbrochen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Deutschen Bank erreichte am 18. Dezember 2017 ein Hoch bei 17,12 EUR. Danach drehte die Aktie nach unten und fiel bis 09. Februar 2018 auf die Unterstützung bei 12,35 EUR zurück. Diese Unterstützung wird durch die Nackenlinie einer inversen SKS gebildet, welche die Deutsche Bank im zweiten Halbjahr 2016 ausgebildet hatte. Oberhalb dieser Marke konsolidierte der Bankwert in den letzten Wochen in einem symmetrischen Dreieck, Im gestrigen Handel fiel er aus diesem Dreieck nach unten raus und durchbrach auch noch die Unterstützung.

Ausblick: Mit dem gestrigen Einbruch von 5,15% ergab sich ein klares Fortsetzungssignal für die mittelfristige Abwärtsbewegung. Zwar mag es zunächst noch einmal zu einer Erholung in Richtung 12,35 oder sogar 12,60 EUR kommen, aber danach sollte die Deutsche Bank deutlich unter Druck stehen und in Richtung 11 EUR abfallen. Erst eine Rückkehr in das Dreieck, wofür aktuell ein Anstieg über 12,60 EUR notwendig wäre, würde das Chartbild wieder verbessern. In diesem Fall könnte es zu einer Erholung in Richtung 15,00 EUR kommen.“

Wenn die Deutsche Bank-Aktie in naher Zukunft auf 11 Euro nachgibt, dann wird sich ein Investment in Short-Hebelprodukte lohnen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 12 Euro

Der Société Générale-Put-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 12 Euro, Bewertungstag 16.5.18, BV 1, ISIN: DE000SC977G3, konnte beim Aktienkurs von 11,79 Euro mit 0,73 – 0,74 Euro gehandelt werden.

Gibt der Kurs der Deutsche Bank-Aktie im nächsten Monat auf 11 Euro nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,08 Euro (+46 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 13,0279 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,0279 Euro, BV 1, ISIN: DE000PP6P539, wurde beim Aktienkurs von 11,79 Euro mit 1,26 – 1,28 Euro taxiert.

Gibt der Kurs der Deutsche Bank-Aktie in den nächsten Wochen auf 11 Euro nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt – auf 2,02 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Walter Kozubek