Deutsche Bank-Puts mit 230%-Chance bei Kursrückgang auf 10€

Laut einer im UBS-KeyInvest DailyTrader-Newsletter veröffentlichten Analyse ist bei der Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) die Rückkehr in den einstelligen Kursbereich möglich. Hier ein Auszug aus der Analyse:

„Seit dem Ausbruch der Finanzkrise 2007 befindet sich die Deutsche Bank in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dabei erreichte die Aktie noch im April 2015 nach einer dynamischen Rallye ein Zwischenhoch von 33,42 Euro. Von dort ging es abwärts bis zur Unterstützung bei 26,50 Euro. Danach startete die Aktie Anfang Juli 2015 eine fulminante Rallye, die Anfang August 2015 im Rahmen der globalen Schwäche an den Aktienmärkten ein jähes Ende fand. Daraufhin legte die Deutsche Bank den Rückwärtsgang ein, wobei Ende September 2016 bei 8,83 Euro das derzeit gültige Allzeittief erreicht worden war. Noch am gleichen Tag setzte die Aktie dann aber zu einer Rallye an, die im Bereich der 17,50-Euro-Marke auf erheblichen Widerstand gestoßen ist. Seit Mitte Mai 2017 hatte sich ein klarer Abwärtstrend entwickelt, der Anfang September im Bereich von 13,00 Euro zum Stehen kam. Die anschließende Aufwärtsbewegung fand Mitte Dezember bei 17,10 Euro ihr vorläufiges Ende. Seitdem ist die Aktie wieder deutlich gefallen und markierte gestern bei 10,98 Euro auf Schlusskursbasis ein neues Jahrestief. Damit könnte nach 2016 zum zweiten Mal ein Abrutschen in den einstelligen Kursbereich drohen.“

Gibt der Kurs der Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 10 Euro nach, dann wird sich ein Investment in Short-Hebelprodukte rentieren.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 10,50 Euro

Der Société Générale-Put-Optionsschein auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis bei 10,50 Euro, Bewertungstag 18.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000ST1DVX6, wurde beim Aktienkurs von 10,98 Euro mit 0,34 – 0,36 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Bank-Aktie in spätestens einem Monat auf 10 Euro nachgibt, dann wird sich der handelbare Preis des Puts bei etwa 0,68 Euro (+89 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 11,398 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Deutsche Bank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 11,398 Euro, BV 1 ISIN: DE000UV71F32, wurde beim Aktienkurs von 10,98 Euro mit 0,41 - 0,42 Euro taxiert.

Bei einem Kursrutsch der Deutsche Bank-Aktie auf 10 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 1,39 Euro (+230 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Bank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Bank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek