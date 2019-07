Deutsche Bank: Die Party geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) konnte nach den heftigen Kursverliústen im Mai 2019 im Bereich um die 6 Euro Marke einen tragfähigen Boden ausbilden (siehe Chart). Seither geht es kräftig nach oben! Auch zum heutigen Start in die neue Börsenwoche geht es deutlich bergauf. Die Aktie eröffnete bereits mit einer Kurslücke bei 7,42 Euro und kletterte im Hoch bis auf 7,49 Euro. Aktuell kommt die Notierung jedoch wieder bis auf 7,31 Euro zurück. Offene Longpositionen würden wir jetzt mit einem StopLoss knapp unter die letzten Tiefs im Bereich um 6,60 Euro absichern.

Deutsche Bank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.