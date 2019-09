Deutsche Bank: Nächster Volltreffer! Wir lagen schon wieder goldrichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Erst am 04. September konnten wir einen Super-Knaller mit einem Hebel-Zertifikat von + 180 Prozent Gewinn mit der Deutschen Bank ISIN: DE000514000 im Express-Service melden und das war der Titel des Beitrags: „Deutsche Bank: Dieser Börsentipp war ein Kracher! Super-Knaller mit 180% Gewinn!“ In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir unter anderem geschrieben: „Alle, die noch keine Kasse gemacht haben, sollten sich auf jeden Fall für einen engen Stoppkurs entscheiden. Falls die Aktie weiter steigt, wäre der nächste Einstiegspunkt ab 6,85 Euro gegeben.“ Für diesen Trade hatten wir ein Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass zu diesem Zeitpunkt den Gewinn um das 24,08-fache erhöhen konnte.

Jetzt schauen Sie auf den Chart und Sie werden sehen, dass unser Einstiegskurs goldrichtig war und sich die Aktie immer weiter nach oben schiebt. Wir wollen nicht ständig diejenigen frustrieren, die unseren Börsentipps nicht folgen und verzichten an dieser Stelle auf die starken Gewinnquoten, die wir vor allem mit dem genannten Hebel-Zertifikat erreicht haben. Rechnen können Sie ja selbst. Jetzt stößt der Kurs bald an den nächsten charttechnischen Widerstand und das ist nicht nur Anlass genug, um den Gewinn gut abzusichern, sondern auch zu schauen, ob der Anstieg weitergeht. Vielleicht sehen wir schon bald den nächsten Einstiegskurs.

Die Börsentipps im RuMaS Express-Service sind eine gute Mischung aus „Sprintern“ und „Marathonläufern“. Wir versuchen bewusst für Anleger und Trader aller Risikoprofile gute Einstiegschancen zu finden und durch die täglichen Angebote mit Hebel-Zertifikaten haben wir auch eine sehr große Auswahl an Trading-Chancen für Trader, die gerne auch mal mit einem erhöhten Risiko starke Gewinne einfahren wollen. Wenn Sie unsere Meinung und ein aus unserer Sicht passender Einstiegskurs bei Trading-Chancen interessieren, müssen Sie nur den RuMaS Express-Service abonnieren.