Deutsche Bank: Minicrash!

Noch am gestrigen Handelstag hatten wir über die bis dato positive Kursentwicklung der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) berichtet (HIER nachzulesen). Am Nachmittag kam es dann jedoch regelrecht zu einem Minicrash: Die Aktie rutschte dabei vom Tageshoch bei 7,49 Euro im Tief bis auf 6,66 Euro ab, um dann bei 6,79 Euro aus dem Handel zu gehen. Scheinbar haben hier einige Anleger Kasse gemacht und auch am heutigen Dienstag geht es zunächst weiter gen Süden. Im Tief fällt der Kurs bis auf 6,45 Euro und damit auch unter unsere nachgezogene StopLoss Marke bei 6,60 Euro. Somit dürfte der schöne Aufwärtstrend erstmal dahin sein, weshalb wir das weitere Geschehen in den nächsten Tagen an der Seitenlinie verfolgen werden.

Deutsche Bank Tageschart



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.