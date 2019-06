Deutsche Bank: Mehr als nur Kosmetik?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Das Vertrauensverhältnis zwischen Kapitalmarkt und Deutscher Bank istimmer noch nachhaltig gestört. Das konnte man auch in den vergangenenWochen sehen, als die Aktie weiter abstürzte und zeitweise sogar untersechs Euro kostete. Aktuell hilft allerdings eine Meldung, zumindestetwas Kosmetik zu betreiben. Denn offenbar plant das immer noch größtedeutsche Kredithaus, eine sogenannte „Bad Bank“ zu schaffen.In ihr sollen Derivate und andere Risikoaktiva im Gesamtwert von 30-50Mrd. Euro ausgelagert werden. Immerhin handelt es sich dabei nicht umtatsächlich Not leidende Engagements. Vielmehr geht es um Assets, die imZusammenhang mit dem bisherigen US-Aktienhandelsgeschäft sowie demHandel mit Zinsprodukten stehen. Diese hatte der Vorstand der DeutschenBank zuletzt als nicht mehr zum Kerngeschäft gehörig klassifiziert undversprochen, solche Bereiche insbesondere im Investmentbanking zubereinigen.Insofern ist der jetzt veröffentlichte Plan einer „Bad Bank“ auch einSignal an den Aktienmarkt, dass man nicht nur seine Versprechungenhalten will, sondern auch im Tempo beschleunigt. Ob dies tatsächlichhilft, sowohl die Bilanz als auch das Vertrauen des Marktes nachhaltigwieder gerade zu rücken, bleibt abzuwarten. An der Börse trifft der Planjedenfalls auf freundliche Zustimmung, wobei am Dienstag die Aktie derDeutschen Bank am Nachmittag zumindest zu den besonders stark gefragtenWerten im DAX gehörte.Dies hat allerdings nichts mit der eigenen Thematik zu tun, sondern miteinem neuen Statement von Noch-EZB-Chef Mario Draghi, der mit demHinweis, dass die EZB notfalls entschlossen wäre, die Geldpolitiknochmals zu lockern, für eine Rally sorgte. Mit dem faden Beigeschmackfür die Banken, dass weiterer Druck auf die Zinsen die Ertragschanceneher noch schmälern würden. Die Aktie der Deutschen Bank eignet sich vordiesem Hintergrund im Moment nur als Spekulation auf einen kräftigenRebound nach den jüngsten Kursverlusten, für mehr fehlt derzeit noch derpositive fundamentale Ausblick.