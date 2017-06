Deutsche Bank: Lücke dicht - aber es geht noch weiter nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

In unserer Analyse vom 30.05.17 Deutsche Bank: Täglich tiefer! Nächstes Ziel hatten wir bereits über den massiven Kurseinbruch der Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) berichtet. Wie von uns erwartet, wurde die noch offene Kurslücke bei 15,62 Euro nun rasch geschlossen. Der gestrige Handelstag war dabei dunkelrot, bis Börsenschluß ging es bis auf 15,58 Euro nach unten. Diese negative Tendenz setzt sich auch am heutigen Donnerstag weiter fort. Nach einer schwachen Eröffnung rutscht die Deutsche Bank im Anschluß bis auf aktuell 15,39 Euro ab. Die nächste Unterstützung findet sich jetzt erst wieder bei 14,70 Euro (Tief v. 18.04.17). Umkehrtendenzen sind noch keine erkennbar, somit bleibt weiter Vorsicht geboten.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.