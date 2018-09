Deutsche Bank: Leichte Beute?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank bleibt trotz aller Bemühungen in einer prekärenSituation. Kein Wunder, dass immer wieder Spekulationen über einZusammengehen mit anderen Banken aufgewärmt werden. Dabei stand in denletzten Tagen erneut das Modell einer Fusion zwischen Deutscher Bank undCommerzbank im Fokus. Bei beiden besteht Handlungsbedarf, sind sie dochin den vergangenen Jahren sowohl im europäischen als auch iminternationalen Wettbewerb trotz aller Kostensenkungen undUmstrukturierungen weiter ins Hintertreffen geraten.Die jüngsten Statements aus Reihen der deutschen Politik, die nach einemdeutschen bzw. am besten europäischen Champion riefen, schienen da wieein neues Wecksignal für allerlei Fusionsüberlegungen zu sein. DieCommerzbank sprang auch ziemlich zügig drauf an, während die DeutscheBank selbst eher zurückhaltend reagierte. Dennoch war das, was ausFrankfurt zu hören war, durchaus interessant.Denn eine generelle Absage an einen Zusammenschluss gab es nicht. Ehernur der Verweis darauf, dass man derzeit keine entsprechenden Ressourcensehe, um solch ein Projekt zu stemmen. Vorher wolle man diePostbank-Integration und das laufende Kostensenkungsprogrammabschließen. Man nannte sogar einen Zeitraum: eineinhalb Jahre. DieFrage, die sich aber nicht wenige Marktteilnehmer stellen: Wäre solchein Zusammenschluss überhaupt sinnvoll? Denn hier würden letztlich nurzwei Schwache zueinander finden, woraus wohl kaum ein plötzlicherstarktes Institut entstehen könnte.Deshalb wurde auch schnell europäischer gedacht. Und das auch zu Recht.Denn speziell bei der Deutschen Bank findet sich eine deutlicheDiskrepanz zwischen Geschäft und Börsenbewertung. Während man trotzeiner deutlichen Schrumpfung der Bilanzsumme auf zuletzt rund 1,4Billionen Euro immer noch auf Platz 15 in der Weltrangliste der Bankenliegt, ist die Deutsche-Bank-Aktie nach Marktkapitalisierung inzwischenauf einen fernen 50. Platz abgerutscht. Übersetzt heißt das: Einpotentieller Käufer würde hier, auch unter Beachtung der vorhandenenRisiken und insb. Bilanzrisiken, noch relativ günstig zum Zuge kommenkönnen. Dabei wäre wohl eine europäische Lösung (bspw. BNP Paribas oderCredit Agricole) eine interessantere Option als ein internationalerKäufer. Allerdings könnte es hier eine Art Giftpille geben.Denn noch ist völlig unklar, was mit den 10 % geschieht, die derzeit inHänden der chinesischen HNA liegen. Diese will ihren Anteil verkaufen,wobei neben einigen chinesischen Banken auch der chinesische StaatsfondsCIC Interesse zeigt. Bleiben die Chinesen Großaktionär, dürften wohleinige Kaufinteressenten eher Abstand nehmen. Schaut man auf die Aktieder Deutschen Bank, wird relativ schnell deutlich: Der Markt wartet ab.Kurzfristige Verbesserungen in der Charttechnik sind derzeit wohlgenauso zufällig wie entsprechende Verschlechterungen. Eine echteTendenz dürfte wohl erst dann erkennbar werden, wenn sich mindestens dasfundamentale Umfeld nachhaltig verbessert. Vorher bleibt jedesInvestment höchst spekulativ.