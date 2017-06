Deutsche Bank: Kursziel bleibt!

Die Aktie der Deutschen Bank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, konnte sich am Vortag etwas erholen und mit einem Plus von 1,01% aus dem Handel gehen. Die Aktie könnte theoretisch noch bis rund 16,00 Euro ansteigen, sollte dann aber aufgrund der hohen Abwärtsdynamik wieder nach unten abdrehen. Das Kursziel für Short-Positionen ist erstmal die Unterstützung bei 15,00 Euro.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 15,50 Euro eröffnet. Kursziel um 15,00 Euro. Stopp 16,10 Euro.

2. Short-Position unter 15,30 Euro möglich. Stopp bei 16,10 Euro. Kursziel 15,00/14,50 Euro.

Anmerkungen:

Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro):



Widerstände: 15,50 / 16,00 / 16,20 / 16,50 Euro

Unterstützungen: 15,00 Euro