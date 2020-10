Deutsche Bank: Kursverlauf hellt sich auf

Ein Blick auf den jüngeren Kursverlauf der Deutschen Bank verleitet nicht gerade zu Freudensprüngen, aber zeichnet eine positive Tendenz für das Wertpapier. Wenn jetzt noch die fundamentale Seite überzeugen kann, könnte schon sehr bald frische Handelsansätze daraus hervorgehen.

Per saldo notiert das Wertpapier der Deutschen Bank auf Jahressicht derzeit im positiven Bereich, wenn auch nicht zu stark. Allerdings lässt die Kursentwicklung seit Ende Juli wieder hoffen, nachdem sich zuvor im Bereich von 9,19 Euro ein Doppelhoch durchgesetzt hatte. Der Kursverlauf seit dem Sommer präsentiert sich nämlich in einer potenziell inversen SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig als Trendwende Muster gedeutet wird und in diesem Fall eine Auflösung zur Oberseite bedeuten könnte. Wenn jetzt auch noch die fundamentale Seite weitere Zugewinne in der Aktie der Deutschen Bank untermauert, könnte schon sehr bald ein klares Kaufsignal hieraus hervorgehen und dem Wertpapier deutlichen Auftrieb verleihen.

Bankhaus öffnet Bücher

Frische Quartalsmitteilungen seitens des Geldinstitutes sind für Mittwoch vorgesehen, aus technischer Sicht müsste für ein Kaufsignal jedoch mindestens das Niveau zwischen 8,30 und 8,50 Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden. Nur hierdurch ließe sich weiteres Potenzial zurück an die Sommerhochs bei 9,19 Euro ableiten, darüber könnte es sogar an die Februarhöchststände von 10,37 Euro weiter aufwärtsgehen. Anleger, die nicht von einem abnehmenden Hebel tangiert werden möchten, können hierzu beispielsweise dann auf ein Faktor Zertifikat Long auf Deutsche Bank mit der WKN VN9ZVX setzen. Der Bereich zwischen 7,50 und 8,50 Euro ist kurzzeitig als neutral zu bewerten. Erst unterhalb der unteren Schwelle würden sich die Anzeichen für einen Rückläufer zurück an die Septembertiefs bei 6,75 Euroverdichten. Darunter müsste noch einmal der Bereich um 6,35 Euro als weiterer Support zum Einsatz kommen.

Deutsche Bank (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Faktor Zertifikat Long auf Deutsche Bank Strategie für steigende Kurse WKN: VN9ZVX

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,42 - 0,43 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 7,680 Euro

Basiswert: Deutsche Bank AG Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 8,034 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 0,51 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 20 Prozent Vontobel Zertifikate

