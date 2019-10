Deutsche Bank: Kursrutsch!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) geht die Puste aus! Nicht ganz unerwartet, hatte sich doch bereits in der letzten Handelswoche eine Top-Bildung abgezeichnet (siehe Chart). Heute nun rutscht die Aktie nach einer Eröffnung bei 7,15 Euro unter die Unterstützung (7,05) und wird in der Folge kräftig abverkauft. Zur Stunde notiert ein Anteilsschein der Deutschen Bank bei nur noch 6,75 Euro. Das Unternehmen gehört damit am heutigen Mittwoch zu den Topverlierern im Markt.



Deutsche Bank Tageschart

