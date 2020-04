Deutsche Bank: Kursfeuerwerk!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Ebenfalls unter den meistgehandelten Aktien und mit einem Plus von fast 10 Prozent der größte Gewinner im DAX gestern: Die Deutsche Bank. Im ersten Quartal weist die Deutsche Bank laut veröffentlichten Zahlen einen Gewinn von 66 Millionen Euro aus – deutlich besser, als Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Diese rechneten aufgrund der Corona-Krise mit einem Verlust von fast 400 Millionen Euro. Auch beim Ertrag von rund 6,4 Milliarden Euro konnte die Deutsche Bank die Prognosen der Experten übertreffen. EUWAX

