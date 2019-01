Deutsche Bank: Kurs dreht wieder nach unten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktionäre der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) konnten in den ersten Handelstagen des neuen Jahres ein klein wenig aufatmen, da der Kurs kräftig bis auf 7,80 Euro zulegen konnte. Knapp darüber verläuft jedoch bereits aus Sicht der Charttechnik die mittelfristig gültige Abwärtstrendgerade (rot), was heute bereits der Grund für die nachgebende Notierung sein könnte. Erst bei Break der Trendgeraden nach oben (und im Anschluß ein Überschreiten des letzten Zwischenhochs bei 8,22 Euro) sehen wir gute Chancen auf eine abgeschlossene Bodenbildung, bleiben deshalb (noch) an der Seitenlinie und warten entsprechende Signale ab. Am Mittwoch Vormittag steht die Deutsche Bank bei aktuell 7,50 Euro.

Deutsche Bank Tageschart





